【時報記者王逸芯台北報導】美系外資針對蘋果iPhone 13新機提出最新見解，認為美國、大陸等全球大規模市場，新機的等待週期均相較以往更長，主要原因看來包括售價以及零組件短缺等，看好供應商在第四季將會有優於第三季更強勁的營收增長，點名組裝廠鴻海(2317)以及電源管理器的台達電(2308)。

美系外資指出，蘋果iPhone 13系列新機訂單強勁，又以iPhone 13 Pro/Pro Max最為明顯，尤其是在大陸市場，預計主要iPhone供應商將在第四季優於第三季更強勁的營收增長，今年11月、12月業績將有所表現、淡季不淡，點名組裝廠鴻海(2317)以及電源管理器的台達電(2308)。

美系外資指出，iPhone 13系列相較iPhone 12在美國、大陸等市場交貨期間更長，尤其集中在高端型號，分析結果指出，iPhone13 Pro Max、Pro分別為16~28天、15~27天，比去年同期iPhone 12 Pro Max、Pro的11~22天、18~24天還要久，不僅如此，包括iPhone 13、13mini都分別要等10~14、11~14天。

美系外資也歸納出導致交貨周期拉長的原因，包括大陸市場定價上，iPhone 13機型比iPhone以往初期定價都便宜300~800元人民幣，再者，就是產業持續存在零組件短缺和勞力問題。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意