A股三大指數30日集體開高，滬指持續震盪走勢，創業板指強勢走高。概念股方面，鹽湖提鋰、鴻蒙概念股集體衝高，化工、稀土等週期股反彈修復，儲能、遊戲、水務等類股走強；銀行、證券類股低迷，油氣開採、綠色電力類股走弱。總體而言，市場情緒快速回暖，個股呈現普漲態勢，兩市超3,400檔個股飄紅，上午半天成交達人民幣5,700億元。

截至午間收盤，滬指漲0.37％，報3,549.46點；深成指漲1.42％，報14,279.55點；創指漲1.83％，報3,233.34點。

從盤面上看，鹽湖提鋰、鴻蒙概念、磷化工板塊漲幅居前；銀行、油氣開採、證券板塊跌幅居前。

(時報資訊)

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主要市場指數

紐約道瓊
34390.72 +90.73(0.26%)
05:07
S&P500
4359.46 +6.83(0.16%)
05:07
Nasdaq
14512.44 -34.24(0.24%)
05:16
費半指數
3263.84 -50.55(1.53%)
05:16
日經225
29601.53 +57.24(0.19%)
13:06
南韓KOSPI
3075.98 +15.71(0.51%)
13:06
香港恆生
24499.80 -163.70(0.66%)
13:11
上證指數
3555.91 +19.61(0.55%)
13:11
深圳成指
14310.46 +231.43(1.64%)
13:11
英國FTSE
7108.16 +80.06(1.14%)
09/29
法國CAC
6560.80 +54.30(0.83%)
00:05
德國DAX
15365.27 +116.71(0.77%)
09/29

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