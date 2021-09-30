A股三大指數30日集體開高，滬指持續震盪走勢，創業板指強勢走高。概念股方面，鹽湖提鋰、鴻蒙概念股集體衝高，化工、稀土等週期股反彈修復，儲能、遊戲、水務等類股走強；銀行、證券類股低迷，油氣開採、綠色電力類股走弱。總體而言，市場情緒快速回暖，個股呈現普漲態勢，兩市超3,400檔個股飄紅，上午半天成交達人民幣5,700億元。
截至午間收盤，滬指漲0.37％，報3,549.46點；深成指漲1.42％，報14,279.55點；創指漲1.83％，報3,233.34點。
從盤面上看，鹽湖提鋰、鴻蒙概念、磷化工板塊漲幅居前；銀行、油氣開採、證券板塊跌幅居前。
(時報資訊)
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