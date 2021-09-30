大陸財政部30日公布，將於10月19日在香港面向全球金融市場機構投資者發行美元主權債券，規模為40億美元，期限分別為3年、5年、10年和30年。

香港信報報導，大陸財政部曾在2020年10月14日在香港發行60億美元主權債券，包括3年、5年、10年和30年4個期限品種，發行收益率分別為0.425％、0.604％、1.226％和2.31％；較同期限美債上揚25至80個基點。訂單規模達到發行量的4.7倍。

財政部當時指，該次發行美元主權債券是財政部2017年重啟美元主權債券發行後連續第四年發行，也是近年來首次採用Reg S和144A雙規則發行。投資者認購踴躍，所有期限債券均實現負5至10個基點的新發行溢價。

(時報資訊)

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