台股在7月創新高後，近期成交量能大幅萎縮，Yahoo奇摩股市App根據台股瀏覽量的成長幅度，公布第3季10大爆紅台股榜，罕見噴出美琪瑪、康普、朋程等中小型股，在航運、鋼鐵、半導體等權值股盤整之際，顯示股民棄船票搶車票，集中電動車題材，帶動化工股、第三代半導體異軍突起。

第3季Yahoo奇摩股市App的10十大爆紅台股榜罕見沒有任何一檔大型股入榜，網友轉為查詢小型股，並集中在關注「電動車」供應鏈，尤其永續意識抬頭，在全球碳中和、淨零碳排政策的全力扶植下，電動車進入高速成長階段，鋰電池材料需求大增，相關技術發展成熟且進入量產經濟規模，正極材料廠美琪瑪（4721）以及康普（4739）搶下第1、2名；而隔離膜廠明基材（8215）、電解液添加劑廠聚和（6509）也看好電動車的長線發展空間並積極擴展中，股價表現搶眼吸引網友目光，分別拿下第5、7名。

電動車也引爆第三代半導體商機，入榜的第3名為二極體供應商朋程（8255），積極研發碳化矽材質的金氧半場效電晶體模組等產品；第6名為車用IC為重點研發的台半（5425），今年前8月累計營收年增率達28%，近期受法人買盤青睞；以及躋身第10名的太極（4934），跨足開發碳化矽基板，若順利驗證完成，預計年底有機會進入量產。

同樣受惠車用題材的還有IC測試場欣銓（3264）拿下第8名，除了新建廠房提升產能，也將持續投入車用電子、安控測試技術，爭取更多訂單。

此外，同樣入榜的還有控制IC廠創惟（6104）持續拓展到Type-C市場，並成功卡位蘋果及微軟供應鏈，受網友看好其遠距商機熱度；而矽瑪（3511），進入佳世達集團後，又併購同星科技股權，跨入商用電腦擴充基座市場帶動業績成長，上半年稅後每股盈餘（EPS）較去年同期顯著增長。

(時報資訊)

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