【時報-台北電】台北股市櫃買市場12:00，加權指數205.89點，漲1.79點；總計478家漲、179家跌、82家持平；委買6834829張、委賣4710524張；總成交值439.43億元。

(時報資訊)

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