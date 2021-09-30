【時報-台北電】台北股市集中市場12:00，加權指數16911.25點，漲55.79點；總計671家漲、194家跌、113家持平；委買28264585張、委賣20655755張；總成交值1751.45億元。

(時報資訊)

#台股 #集中市場

延伸閱讀