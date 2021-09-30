漢翔公司科技服務跨出一大步，因應國家能源政策與減緩再生能源帶來的衝擊，於台中廠區建置5MW儲能系統。（盧金足攝） 能源轉型新方案，漢翔發展儲能系統穩定電網。（盧金足攝） 漢翔公司董事長胡開宏今日頒發感謝狀給參與電力系統輔助服務工作，整合台達電、偉昌、東宏等公司逐步組成儲能團隊。（盧金足攝） 漢翔公司董事長胡開宏說，為響應國家綠能政策，漢翔積極布局儲能與售電市場，致力與國內優質廠商技術合作。（盧金足攝） 大陸爆發限電危機，衝擊工業與民生用電，漢翔公司超前部署，30日啟用5MW儲能系統，加入台電的電網穩定運作，除內部供電，儲存電能售給台電獲利，漢翔公司董事長胡開宏表示，預計將於10月成為全台第一家正式上線的企業，未來還要在沙鹿園區建置兩座，參與台電電力交易平台輔助服務營運。

儲能系統能發揮何種功效？胡開宏指出，以往若電力系統發生緊急事故無法順利供電時，台電主要調度大型發電機組，現透過該平台輔助服務，可讓民間發電或儲電業者加入電力系統，共同使電網穩定運作，有突發事故時能立即供電，將負面影響降至最低。

胡開宏說，台電規畫電力交易平台，開設輔助服務市場，提供調頻備轉容量、即時備轉容量，補充備轉容量交易項目，供民間分散式電力資源，以競價方式，提供台電輔助服務調度，維繫電網穩定。

漢翔公司表示，響應台電號召參與電力系統輔助服務工作，整合台達電、偉昌、東宏等公司逐步組成儲能團隊，漢翔公司科技服務跨出一大步。

因應國家能源政策與減緩再生能源帶來的衝擊，漢翔於設在西屯區的台中廠區建置5MW儲能系統，通過台電動態調頻備轉輔助服務能力驗測，取得首批專業人員資格，成為台電電力交易平台日前輔助服務市場調頻備轉輔助服務的合格廠商。

胡開宏強調，2019年政府修正再生能源發展條例，將2025年的再生能源推廣目標由1000萬瓩提高至2700萬瓩以上，再生能源的角色日趨重要，但具間歇性、變動性等先天缺點，供電較不穩，易對社會與經濟造成影響。

為響應國家綠能政策，漢翔布局儲能與售電市場，致力與國內優質廠商技術合作，此次與台達電、偉昌電氣、東宏公司與慶華電機合作，歷時半年時間即完成5MW儲能系統的建置，8月竣工掛錶送電，9月順利通過台電輔助能力驗測，預計將於10月成為全台第一家正式上線的企業，參與台電電力交易平台輔助服務營運。

台達電總經理張建中表示，台達電是國際化的在地產業，投入儲能系統作業，除了漢翔公司之外，因應產業自備開發電能，很多科技等產業也展開建置儲能系統。

漢翔表示，除了建置內部儲能示範案場實績外，自2013年起即全面建立能源管理系統，去年也獲台中市政府肯定，頒發企業綠能永續獎，未來可望擔任儲能系統整合的角色，結盟優質廠商共同合作，參與電力交易平台輔助服務及提供用電大戶解決方案，拓展儲能系統市場商機。

(時報資訊)

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