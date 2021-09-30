【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】受隔夜美股反彈激勵，周四南韓KOSPI指數盤中小漲0.19%，報3,066.15點，結束連續兩天的低迷走勢，惟投資人仍然對中國大規模的限電措施和美國國會迄今還喬不定債限問題感到擔憂，使韓股漲幅受抑。

此前南韓股市在周二和周三分別重挫1.14%和1.22%。

美國公債殖利率回落，讓美股暫時鬆了一口氣，隔夜道瓊指數和標普500指數反彈收高，但以科技股為主的那斯達克指數仍然收黑。

在重量級個股方面，科技巨頭三星電子持平，SK海力士漲1.50%，網路平台Naver和Kakao分別漲0.26%和2.58%。

外資盤中買超韓股477億韓元。

韓元盤中跌0.19%，報1,184.0兌一美元。

(時報資訊)