因應全球氣候變遷日趨嚴重，農業經營風險相對提高，面臨的災害型態多元，農金局積極推動農業保險，希望農漁民可藉由保險機制，降低災害損失及維持穩定收益，並分散經營風險，然而農業保單投保情況和前一年理賠成正相關，水稻保險去年年底理賠突破一億元，創試辦以來最高的理賠金額，是目前覆蓋率最高的農業保單。

依統計，截至110年8月底止，已有25種品項、38張農業保單問市，多數農業保單是產險業者推出，只有少數幾張農業保單由各地農會承保，然而有5張保單投保張數卻呈現個位數，如西瓜（3件）、吳郭魚降水（3件）、虱目魚（6件)、石斑魚險(1件）、木瓜險（高雄，2件），至於鱸魚險投保張數更是掛零。

對於這些較少人問津的農業保單，承保富邦產險表示，因養殖水產部分溫度參數型商品尚未開賣，預計10月才會開始銷售，銷售期至11月底，另西瓜保險為今年度首度推出，推出時部分地區產季已結束，故銷售件數較少。

至於木瓜險（高雄）則由華南產險推出，華南產險表示，投保件數少的原因是因極端氣候影響，天災發生頻率波動異常，高雄地區木瓜險於過去2個承保年度皆未啟動理賠，雖今年又因新冠肺炎疫情肆虐各地宣導會停辦影響推廣力道，今年已有啟動3次理賠，但部份農民錯過今年投保契機，故今年投保案件量減少。

(時報資訊)