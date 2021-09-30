為了盡快達成縮減碳排放量的目標，同時壓低煤炭、天然氣價格，大陸多省採取嚴格的能耗雙控政策，目前傳出限電措施可能延長到10月之後，讓不少企業感到相當憂心。美媒則認為，若接下來出現反聖嬰現象，北半球冬天變得更加寒冷，大陸當局將只剩下3條路可選，包括提高電價允許燃煤、限電但接受更低的經濟成長及增加煤炭生產，但需承受國際壓力。

美媒報導，美國氣象局9月初曾警告，2021至2022年間發生反聖嬰現象的機率高達70至80%，這代表北半球的冬天將出現極端氣候，會比平常時還要更寒冷，這讓各國冬季能源的分配與使用上承受巨大壓力。

目前大陸的大規模限電措施影響約23個省分，至少占國內生產總值的三分之二以上，使得高盛集團、野村控股等金融機構對大陸今年經濟成長提出警告，並擔心對全球供應鏈造成衝擊。

報導點出，若大陸冬天出現嚴寒氣候，限電政策將會面臨更大壓力，當局可能只剩下3種選擇，包括讓電力公司漲價，允許更多煤炭燃燒，但這代表通膨壓力將因此增加；持續限電，並接受更低的經濟成長數據；嘗試增加煤炭生產量，但需要冒著國際輿論壓力與審查風險，因為聯合國氣候變遷大會（COP26）將在11月展開。

對此，中國國際金融股份有限公司首席大宗商品分析師Chaohui Guo表示，冬季能源消費旺季即將來臨，如果氣溫偏低，將進一步增加能源短缺或煤炭供應壓力，畢竟目前大陸還是有三分之二的發電能源是用煤炭。

針對大陸限電造成企業停產所引發的經濟衝擊，野村證券中國經濟學家陸挺說：「這一場衝擊可能蔓延並影響全球市場的供給，全球都將感受到紡織品、玩具、機械零組件的供應緊縮，關於中國的熱點討論預計不久將從恆大轉變成電力短缺。」

(時報資訊)