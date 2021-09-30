【時報記者林資傑台北報導】POS廠飛捷(6206)預期2021年下半年營收將逐季回升，帶動全年營收恢復成長、明年可望重返2019年水準，股價近期持穩64～66元區間。今（30）日小幅開低後獲買盤敲進翻紅穩揚逾1％，最高上漲1.55％至65.4元，位居工業電腦族群漲勢前段班。

飛捷受缺料及缺櫃影響，上半年歸屬母公司稅後淨利2.37億元、年減24.82％，每股盈餘1.66元，分創近13年、近20年低點。不過，8月自結合併營收躍升至4.95億元的近29月高點，累計前8月合併營收29.8億元、年減0.55％，衰退幅度較前7月4.19％顯著收斂。

飛捷先前線上法說時指出，今年歐美客戶訂單急速復甦，但零組件缺料及海運缺櫃干擾生產交貨，第二季僅能滿足5成訂單需求。公司對此以積極追料、改變設計增加供貨彈性，並自5月起調漲新訂單報價5～10％反應成本上漲。

隨著料件滿足度提高，飛捷單月營收自4月起恢復年成長、5月起逐月回升，營收年增率表現已反應相關因應成果，公司表示，目前部分物料供給回穩，第三季料件已可滿足7成訂單需求，預期缺料可望逐步紓緩。

飛捷表示，至年底接單動能無虞，且有部分客戶預下明年首季訂單，缺櫃及缺料是影響復甦的主要變數。預期若料件供給未再出現額外變化，下半年營收可望逐季回升、帶動全年恢復成長，毛利率亦可望改善，並對明年營收表現恢復2019年水準樂觀看待。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意