央視財經報導，廣東省將從10月1日起，增加峰谷的電價差，尖峰電價在峰谷分時電價的峰段電價基礎上上調25％。中國煤炭工業協會29日才發布通知，要求進一步做好電煤保供工作。通知中指出，目前國內電煤供應持續偏緊，電廠存煤明顯偏低，預計迎峰度冬期間電煤供應前景不容樂觀。

根據廣東省發改委發布的「關於進一步完善我省峰谷分時電價政策有關問題的通知」顯示，從10月1日起，廣東省將拉大峰谷電價差，峰平谷比價從現行的1.65：1：0.5調整為1.7：1：0.38。南方電網廣東電網公司客戶服務中心副總經理陶飛達表示，尖峰電價在峰谷分時電價的峰段電價基礎上上調25％。峰谷分時電價政策與尖峰電價實施範圍均不包括居民用戶；居民用戶可自主選擇是否執行峰谷分時電價政策。

根據廣東省電力系統運行實際情況，全省統一劃分峰谷分時電價時段，高峰時段為10時至12時、14時至19時；低谷時段為0時至8時；其餘時段為平段。

中國煤炭工業協會、中國煤炭運銷協會29日公布「進一步做好電煤保供工作的通知」，通知要求，要充分認識電煤保供的緊迫性，確保已簽電煤長協合同履約率，全力增加電煤供應量，做好長協合同全覆蓋，協助市場運行監測。

通知指出，各煤炭企業應迅速統一思想，充分認識電煤保供的重要性和緊迫性，進一步提高電煤供應保障能力。各企業要深挖電煤增產潛力，全力增加電煤供應量，對非重點、非長協、高耗能等用戶企業適時適度調整銷售策略。

(時報資訊)