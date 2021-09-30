【時報-台北電】台北股市櫃買市場11:00，加權指數205.66點，漲1.56點；總計462家漲、193家跌、72家持平；委買6641124張、委賣4552671張；總成交值360.01億元。

(時報資訊)

#台股 #櫃買市場

延伸閱讀