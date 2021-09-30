【時報-台北電】台北股市集中市場11:00，加權指數16899.76點，漲44.30點；總計641家漲、208家跌、117家持平；委買27595817張、委賣19964954張；總成交值1471.26億元。

(時報資訊)

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