一名男子表示，從小就不愛念書，18歲就在爸爸的說服下去當職業軍人，領一個月2萬5000元的薪水，但1年半後他就退伍去念大學、北上工作，沒想到卻又因為主管嫌他產出速度慢，被解僱，同時也被女友分手，但他仍不放棄，接連換了3間公司，4年的時間他的月薪提高到9萬元，年薪110萬，他鼓勵所有網友，「只要你努力、堅持，生活會慢慢有所改變」。

原PO日前於論壇《Dcard》透露，自己在彰化偏鄉長大，從小課業成績就是後段班，爸爸認為他這輩子可能都找不到理想工作，因此18歲高中一畢業，就逼他去當職業軍人，領月薪2萬5000元，但才一年半他就申請退伍。

原PO指出，退伍後他選了中部的大學夜校，爸爸一個月最多就是給他3000元生活費，其他的生活開銷、學費，全靠半工半讀、省吃儉用度過。畢業後他和女友北上工作，他進入一間派遣公司，為了表現出自己肯學的積極態度，向主管表示「什麼難的工作都能做」，但因為他的手腳太慢，績效未達標準，而被辭退，同一時間也和女友分手。

不過原PO並沒有因此失志，趕緊找了軟體工程師的工作，從基層學起，每天日以繼夜地加班，下班後又繼續增進新技術、技能，忙得不可開，搞不清今夕是何夕，甚至每晚焦慮得無法入睡，但他仍秉持著積極學習態度，直到現在換了第三份工作，短短4年的時間，他的薪水從最初職業軍人月領2萬5000元，到現在9萬元，年薪110萬，「一路走來，我真的不知道該感謝誰，也許是願意栽培我的公司」。

原PO說，他很清楚自己要什麼，想要在台北有一個家，所以努力工作、存錢買了一間700萬的公寓，他鼓勵網友，「若你跟我一樣在逆境中求生存，我想跟你說一句加油」，生活會因自己的努力、堅持，而慢慢有所改變。

貼文曝光後，不少網友紛紛大讚，「值得學習」、「有志者事竟成」、「你太勵志了，恭喜你走到想要的位置」、「喜歡你這麼為生活努力」；不過也有不少人認為原PO故事中間過程交代不清，「你的故事真的傳奇到我覺得像掰的」、「看這篇就是想看你輾轉三年熬出頭的過程，結果你給我三句話帶過」、「可以交代一下你努力的過程嗎？」

(時報資訊)