【時報記者莊丙農台北報導】漢翔(2634)因應國家能源政策與減緩再生能源帶來的衝擊，於台中廠區建置5MW儲能系統，並通過台電動態調頻備轉輔助服務能力驗測，且取得首批專業人員資格，成為台電電力交易平台日前輔助服務市場dReg0.25及dReg0.5調頻備轉輔助服務的合格廠商，今天舉行儲能系統啟用典禮。

漢翔指出，2019年政府修正再生能源發展條例，將2025年的再生能源推廣目標由1,000萬瓩提高至2,700萬瓩以上，再生能源的角色日趨重要，但具間歇性、變動性等先天缺點，供電較不穩，易對社會與經濟造成影響。

為使電網安全穩定，台電規畫電力交易平台，率先開設日前輔助服務市場，提供「調頻備轉容量」、「即時備轉容量」，「補充備轉容量」交易項目，供民間分散式電力資源，以競價方式，提供台電輔助服務調度，維繫電網穩定。過往若電力系統發生緊急事故無法順利供電時，台電主要調度大型發電機組，現透過此平台的輔助服務，可讓民間的發電或儲電業者加入電力系統，共同使電網穩定運作，有突發事故時，能立即供電，將負面影響降至最低。

為響應國家綠能政策，漢翔積極布局儲能與售電市場，此次與台達電(2308)、偉昌電氣、東宏與慶華電機合作，歷時半年時間即完成5MW儲能系統的建置，今年8月竣工掛錶送電，9月順利通過台電輔助能力驗測，預計將於10月成為全台第一家正式上線的企業，參與台電電力交易平台輔助服務營運。

(時報資訊)

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