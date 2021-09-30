五倍券22日上午9點開始進行數位綁定，由於數位綁定與8大部會加碼券同時開搶，且多數步驟都需要使用五倍券官網進行操作，導致官網出現嚴重當機狀況，引起民眾反彈。對此，孫大千痛批，政府砸了9.7億元建置只會當機的五倍券營運網站，不是大受歡迎，而是大有問題，民進黨把這9.7億元究竟花到哪裡去了？

孫大千今（30日）在臉書發文表示，政府砸了9.7億元建置五倍券的營運網站，不但沒有更改鍵，還一下子就造成了大當機，這不是大受歡迎，而是大有問題。孫直言，五倍券的營運系統又不是什麼高技術含量的工程，政府建立一條國家區塊鏈所投入的經費也不過只有2億元，請問一下，民進黨把這9.7億元究竟花到哪裡去了？

孫大千痛批，民進黨政府一直以來就是涉嫌濫用國家資源圖利特定廠商的慣犯，請民進黨向全民公開合約的內容，同時，也請得標的關貿公司向大眾說清楚，得標後是否有再轉包給其他的廠商？又是哪些廠商呢？

對於五倍券官網出現延遲的問題，行政院長蘇貞昌23日表示，當天有1300萬人進入五倍券網站，250萬人完成綁定，600萬人完成旅遊抽籤，可見五倍券大受歡迎；政院政務委員唐鳳則指出，從22日上午9點開始，無論是共同綁定、加碼券登記等功能都完整沒有任何延遲，有延遲的是首頁顯示，後來做了技術上的調整就沒有問題了。

(時報資訊)