【時報記者王逸芯台北報導】IC設計廠傳出第四季為反映成本，部分設計業者恐再對客戶端喊漲，惟法人點出，目前多數廠商毛利率於第二季已達約50%，加上消費性電子下游需求雜音浮現，其價格轉嫁能力較上半年已有收斂，故預計下半年毛利率增幅將明顯收斂，單季獲利成長動能亦較上半年趨緩。

隨著晶圓代工報價第四季持續喊漲，其中台積電(2330)以7奈米以下先進製程漲幅為3%~10%，在16奈米以上成熟製程漲幅為10%~20%，也因此，為反映成本增加及反應市場供需持續吃緊，傳出IC設計廠仍計畫於第四季再次調漲報價，包含DDI、PMIC(電源管理IC)、MCU(微控制器)等相關業者近期仍表示有望持續轉嫁上漲成本於客戶端。

目前遭到點名有機會在第四季啟動漲價的IC設計廠商包括有瑞昱(2379)、聯發科(2454)、聯詠(3034)、祥碩(5269)、信驊(5274)等。

法人分析認為，因目前成熟製程產能吃緊，IC設計業者取得晶圓代工新增產能有限，故漲價後可望帶動第四季營收持續走強，然因目前多數廠商毛利率於第二季已達約50%水準，加上消費性電子下游需求雜音浮現，其價格轉嫁能力較上半年已有收斂，使得下半年毛利率增幅將明顯收斂，單季獲利成長動能亦較上半年趨緩。

(時報資訊)

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