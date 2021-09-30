美中貿易戰再度隔空交火，外媒報導，由於美國出口管制導致大陸C919客機生產受阻，與此同時，美國商務部也嗆聲，北京政府阻撓國內航空公司採購「數百億美元」的美國波音製造飛機，在兩大國相互較勁之後，波音周三（29日）獲得美國空軍價值 238 億美元（約台幣6600億）的大單，受此消息激勵，帶動波音股價上漲逾3%，收在225.36美元。

路透報導，受到美國出口管制衝擊，大陸研發的商用客機C919部分零組件缺貨，造成生產延誤而無法交機，目前大陸東方航空下了5架確定訂單。

據了解，中國商用飛機有限責任公司（COMAC）研發C919已經13年，是航空界開發時間最久的客機之一。C919被視為空中巴士A320與波音737的競爭對手，但因C919生產受阻，短期內無法與法、美飛機製造巨頭抗衡。

美國把關鍵零組件卡住不給大陸，而大陸也不干示弱反將一軍，報導指出，美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）表示，大陸民間航空公司有意採購數百億美元的波音公司飛機，但遭北京當局出手阻撓。顯見美中雙方貿易報復你來我往。

雷蒙多說，美國去年與大陸簽署貿易協定，要求大陸兩年內要買2000億美金商品來平衡貿易逆差，但北京並未履行承諾。

波音失去大陸採購合約後，美國國防部意外送了一份大禮，波音周三宣布，該公司已取得美國空軍價值238億美元的合約，未來10年將支援C-17運輸機維護服務，包括維修保養、現場支援與零件管理等。

Bernstein 分析師 Doug Harned 看好航空需求出現轉機，將波音目標價由 252 美元上調至 279 美元。目前有近6成追蹤波音的分析師喊買進。

(時報資訊)