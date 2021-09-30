近期民代及外界對於振興五倍券「系統開發及營運」及「廣宣費用」仍多所關切，經濟部再度重申說明，外界誤解系統開發費用9.7億元，其實僅為0.85億元，預算書中9.7億元係包括紙本兌付手續費8.33億元及保險費0.37億元等。且五倍券系統開發費用0.85億元，包含新增共同綁定、數位標章、各部會加碼券登記等功能，並增加網站伺服器及加大頻寬，較去年三倍券系統及營運實際支出0.97億元少。

經濟部表示，五倍券系統除首日因民眾瞬間大量湧入系統回應緩慢，已於當日立即排除，並增加伺服器主機及加大頻寬因應，後續運作皆正常，請民眾安心使用。

另，外界誤以為宣傳預算1.25億元，其實僅0.15億元，其餘費用為推動五倍券相關行政支援作業0.19億元、數位支付消費資料確認及回饋金額清算機制0.2億元、分裝與進出貨管控作業及設備租借0.38億元、律師與會計師查核費用0.33億元。廣宣費用主要用於讓民眾及店家瞭解五倍券數位綁定、紙本預訂、使用、兌付及鈔券防偽辨識，以影片拍攝、圖卡懶人包製作等方式，透過社群媒體、網路行銷管道廣宣，同時辦理多場五倍券相關推廣說明會。每項廣宣費用之支出，均秉持撙節預算之原則辦理。

(時報資訊)