【時報記者莊丙農台北報導】台灣證券交易所表示，接獲正基(6546)撤回其股票上市申請案。根據來函資料，正基今年7月15日申請股票上市，但因基於未來整體業務經營策略考量，先行撤回股票上市申請案。

(時報資訊)

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