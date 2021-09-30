勞動部全時及部分工時新台幣1萬元生活補貼申請今天最後一天，根據統計，131萬人中已有67萬人提出申請，勞動部表示，符合資格條件者應把握時間上網申領，逾期將不發給。

因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，勞動部日前推出全時受僱勞工及部分工時勞工生活補貼計畫，給予1萬元的生活補貼，並擴大請領對象，納入中高齡再就業者。

其中，全時勞工生活補貼的申請資格，包含月投保薪資在2萬4000元（含）以上、3萬4800元（含）以下，5月、6月或7月任1個月薪資減逾2成，就可申請領取1萬元生活補貼。

而部分工時勞工則是須有4月任1日受僱參加勞工保險或單獨參加職業災害保險紀錄，且投保薪資須在2萬3100元（含）以下等。

根據勞動部統計，符合全時勞工補貼申請者有約80萬人、部分工時有51萬人，合計約有131萬人，而目前已經提出申請者，合計約67萬人左右。

勞動部表示，若民眾符合請領資格，可儘速上專屬網站（https://pt.10000.gov.tw）申請，持個人任一家金融機構發行金融提款卡，至台新國際商業銀行、中國信託商業銀行及國泰世華商業銀行所設置實體ATM領取。

符合資格，但無法上網、無提款卡或有其他原因無法順利透過前述2種方式順利申請者，可電洽勞動部紓困專線「1955」，以紙本方式申請。

勞動部表示，符合資格的131萬人中，可能有部分人已經去申請其他部會的紓困方案，但如果都還沒申請，最晚要在今天提出申請，逾期者將不發給。（編輯：陳仁華）1100930

(時報資訊)