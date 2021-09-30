【時報-台北電】中國人民銀行今公告，為維護銀行體系流動性合理充裕，故以利率招標方式展開14天期1000億元(人民幣，下同)逆回購操作，中標利率為2.35%。今另有600億元逆回購到期，當日實現淨投放400億元。

　10月1日至10月7日為國慶連假，故本周交易日到今日結束，共4天。據統計，本周逆回購總量4000億元，實際到期量1200億元，明到期的500億元，資金交收將延至10月8日。本周淨投放總量2800億元，自9月17日至今，人行已連續10日淨投放，累計達7900億元。(編輯整理：廖小蕎)

(時報資訊)

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