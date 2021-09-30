【時報記者王逸芯台北報導】隨著5G無線傳輸技術的持續普及，伴隨而來的是巨量資料的產生。根據市調機構報告，全球數位資料的產生，正以年複合成長率(CAGR)將近35%的速度增加，並將在2025年達到175ZB的年數據產生量。換言之，資料儲存技術的不斷進化，將是必然的趨勢。群聯(8299)宣布，推出次世代旗艦PCIe Gen5 SSD控制晶片客製化方案PS5026-E26，為全球的伺服器與高階Client SSD客戶提供最先進的儲存技術。

搭載最新12奈米製程的PCIe Gen5 SSD控制晶片E26，採用群聯自主研發IP技術，並承襲群聯獨家的CoXProcessor 2.0架構，且支援PCIe Dual Port、SR-IOV、與ZNS等功能，能為全球的客戶提供超高效能並兼顧低功耗與彈性客製化的需求，非常適合資料中心、雲端伺服器、邊緣運算系統，以及電競運算市場等。

董事長潘健成表示，群聯在2019年推出全球首款PCIe Gen4 SSD控制晶片E16，成功打響群聯在控制晶片的領先地位。群聯也持續加碼研發投資新世代的PCIe Gen5 SSD控制晶片，以維持技術領導地位。目前已完成設計Taped-Out，並預計於2022下半年開始量產，初期將推出M.2、U.3、E1.S、以及E3.S等尺寸規格，以滿足電競以及伺服器等市場需求，協助全球客戶掌握商機。

潘健成接著說明，未來群聯將透過PCIe Gen5 SSD控制晶片與PCIe 5.0 Re-Driver與Re-Timer IC的高速傳輸完整方案，串聯CPU、顯示晶片GPU、主機板、品牌SSD夥伴、系統整合廠商等，與全球夥伴共同打造新世代的PCIe 5.0系統平台，並透過完整客製化的服務，提供各種不同應用場景的最佳高速傳輸與儲存方案，助力全球客戶搶得商機與市占。

(時報資訊)

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