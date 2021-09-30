【時報記者沈培華台北報導】記憶體大廠美光公告最新財測低於市場預期，但南亞科(2408)周三股價逆勢上漲，今日持續在高檔整理，外資連五日買超南亞科共計22639張，投信也連2日共買超2669張，帶動南亞科本周股價走強。

一家美系外資日前發布報告，持續保守看記憶體，指因近期需求趨向疲軟，客戶的訂單轉弱，不利NOR價格後市，原估計第四季可望平均漲價5％，現在看來，價格很可能只能持平，預計2022年第一季價格亦難以上漲，日前再度下修華邦電與旺宏股價預期，降為29.5與39元。近期外資對華邦電(2344)與旺宏(2337)多站在賣方。

相對而言，雖此家美系外資也看淡整體記憶體業，但整體外資對南亞科已連續五日買超，共計買超達22639張，南亞科今早股價開高震盪，本周股價向上並未隨著台股壓回。

另一家美系外資最新針對華邦電指出，華邦電的NOR flash、SLC NAND與利基型DRAM第四季價格都將維持在一定水準，然在2022年上半年將回跌，預估季減雙位數幅度，預期在2022年下半年可望反彈；但指出，華邦電股價已經修正，長線仍看好利基型記憶體前景，認為股價修正可視為買點。

旺宏近期股價也受制於外資賣超。旺宏董事長吳敏求昨(29)日重申對產業展望持續樂觀，持續看好公司明年展望。

美系外資8月出具報告降評記憶體產業，並將多檔個股目標價調降，旺宏董事長吳敏求當時即提出反擊，並看好公司主要產品Flash（快閃記憶體）不但下半年需求看好，明年也看好。

旺宏董事長吳敏求昨日出席哈佛商業評論「數位轉型領袖獎」贈獎典禮，會後受訪表示，自己身在記憶體產業，是外界俗稱的業內人士，一定比外資、分析師專業很多，對明年展望仍樂觀看待。吳敏求說，記憶體產業本來就是上上下下，外資、投信都有他們自己的說詞。

(時報資訊)

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