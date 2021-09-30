【時報編譯張朝欽綜合外電報導】在今年最糟糕之一的單日表現之後，歐股周三回穩收漲。AZ(AstraZeneca)買下一家藥廠的收購交易，拉高了醫療股表現；晶片設備商ASM國際也在因上調財測而上漲。

周三泛歐Stoxx 600指數收漲2.68點或0.59%，為455.03點。

歐股前一個交易日暴跌2.2%。美國債券殖利率飆升，推高市場對聯準會升息的預期，並引導投資人遠離成長型的科技股。

科技股下跌0.7%，延續了周二的跌勢。艾思摩爾(ASML)翻轉了早盤上漲，倒跌2.6%；該晶片設備商在周三稍早提高了財測目標。

荷蘭半導體設備商ASM國際上漲3.9%；該公司上調第三季訂單財測指引。

重量級權值股、英國藥廠AZ大漲4.2%；該公司表示，將全面買下Caelum生物科學，交易金額將高達5億美元。

在過去連七個月上漲之後，泛歐股市基準指數預計在九月將下跌3.2%。

SEI首席投資長Jim Smigiel表示，利率仍處於低位，但如果經濟趕不上信貸收緊的環境，利率的大幅上升將令市場感到不安。

另外，近期大宗商品價格上升、供應鏈中斷問題、恆大債務危機、中國的限電風暴，都對全球投資人造成壓力。

數據顯示，西班牙九月通膨率來到近13年的高位。

英國服飾零售商Next大漲3.9%；該公司近六個月來第四度上調全財年獲利預期。

英國皇家郵政暴跌8.8%；瑞銀將該股票從買進降級為賣出。

(時報資訊)