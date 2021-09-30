【時報-台北電】台北股市櫃買市場10:00，加權指數204.68點，漲0.58點；總計366家漲、233家跌、85家持平；委買6339384張、委賣4261704張；總成交值238.84億元。

(時報資訊)

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