【時報-台北電】台北股市集中市場10:00，加權指數16832.66點，跌22.80點；總計495家漲、318家跌、132家持平；委買26167162張、委賣18601784張；總成交值1021.27億元。

(時報資訊)

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