【時報-台北電】IHS markit財新中國製造業PMI今日公佈最新數據。採購經理人指數(PMI)9月份為50.0，較8月份(49.2)回升，顯示第三季末行業景氣趨穩，結束上月輕微放緩狀態。不過，最新 PMI數值在過去17個月來仍居次低。

最新PMI資料顯示，8月份中國製造行曾出現放緩跡象，至9月份趨於平穩，整體銷售恢復增長，產出收縮率放緩，帶動PMI數值出現改善。與此同時，採購也恢復擴張，業界對未來一年前景的信心也見增強。然而，供應鏈延誤問題持續，不斷有企業反映原料供應短缺，投入成本與產出價格因此漲幅加劇。

財新智庫高級經濟學家王(吉吉)博士評論中國通用製造業PMIM資料時表示，9月財新中國製造業PMI錄得50.0，製造業景氣度與前月持。局疫情及原材料的短缺等因素依然對經濟運行不利影響。

總體而言，9月份製造景氣度較前一月有所回升，不過幅度較為有限，財新中國製造業PMI恰好落於榮枯線，經濟下行壓力依然較大。一方面，新冠疫情對於製造業需求、供給、流通的影響還在持續，海外疫情和運力緊張致外需拖累總需求，疫情管控對於物流的阻斷依舊明顯，內需有所分化，中間品和投資品需求較好消費品需求疲弱，反映出消費者購買力的不足。另一方面，供給約束凸顯，原材料價格持續高漲，限產措施辦對於生產形成制約，進而擠壓了就業，弱化了需求。因此，未來數月政策重點應圍繞完善疫情防控和緩解供給側壓力，在促進就業、維持原材料價格穩定、保障供給穩有序、能耗雙控達標等多目標中尋找平衡點。(編輯整理：李慧蘭)

(時報資訊)

#PMI #中國製造業

主要市場指數

紐約道瓊
34390.72 +90.73(0.26%)
05:07
S&P500
4359.46 +6.83(0.16%)
05:07
Nasdaq
14512.44 -34.24(0.24%)
05:16
費半指數
3263.84 -50.55(1.53%)
05:16
日經225
29419.12 -125.17(0.42%)
10:06
南韓KOSPI
3063.93 +3.66(0.12%)
10:06
香港恆生
24389.82 -273.68(1.11%)
10:11
上證指數
3551.04 +14.74(0.42%)
10:11
深圳成指
14248.68 +169.66(1.21%)
10:11
英國FTSE
7108.16 +80.06(1.14%)
09/29
法國CAC
6560.80 +54.30(0.83%)
00:05
德國DAX
15365.27 +116.71(0.77%)
09/29

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