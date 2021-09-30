【時報-台北電】IHS markit財新中國製造業PMI今日公佈最新數據。採購經理人指數(PMI)9月份為50.0，較8月份(49.2)回升，顯示第三季末行業景氣趨穩，結束上月輕微放緩狀態。不過，最新 PMI數值在過去17個月來仍居次低。

最新PMI資料顯示，8月份中國製造行曾出現放緩跡象，至9月份趨於平穩，整體銷售恢復增長，產出收縮率放緩，帶動PMI數值出現改善。與此同時，採購也恢復擴張，業界對未來一年前景的信心也見增強。然而，供應鏈延誤問題持續，不斷有企業反映原料供應短缺，投入成本與產出價格因此漲幅加劇。

財新智庫高級經濟學家王(吉吉)博士評論中國通用製造業PMIM資料時表示，9月財新中國製造業PMI錄得50.0，製造業景氣度與前月持。局疫情及原材料的短缺等因素依然對經濟運行不利影響。

總體而言，9月份製造景氣度較前一月有所回升，不過幅度較為有限，財新中國製造業PMI恰好落於榮枯線，經濟下行壓力依然較大。一方面，新冠疫情對於製造業需求、供給、流通的影響還在持續，海外疫情和運力緊張致外需拖累總需求，疫情管控對於物流的阻斷依舊明顯，內需有所分化，中間品和投資品需求較好消費品需求疲弱，反映出消費者購買力的不足。另一方面，供給約束凸顯，原材料價格持續高漲，限產措施辦對於生產形成制約，進而擠壓了就業，弱化了需求。因此，未來數月政策重點應圍繞完善疫情防控和緩解供給側壓力，在促進就業、維持原材料價格穩定、保障供給穩有序、能耗雙控達標等多目標中尋找平衡點。(編輯整理：李慧蘭)

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