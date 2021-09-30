行政院推振興五倍券刺激經濟，目前紙本券和數位券皆已開放登記，紙本券部分除了可到五倍券官網預訂，也能持健保卡至超商事務機進行預訂，再於10/8起再到超商等指定通路領取消費。其中，紙本券預訂第一梯次時間將於明天(10/1)截止。

經濟部今(30日)表示，截至29日下午6時，振興五倍券紙本預訂已達934萬人，數位綁定逾382萬人，總計突破1316萬人，占符合資格可領用數約56%。至於尚未預訂紙本券的民眾，記得先了解預約時間和操作方法，加快登記速度：

▲超商預約：

第一梯次：9/25-10/01預訂，10/08-10/21領取

第二梯次：10/25-10/31預訂，11/08-11/21領取

(預訂領取皆為每日9:00AM-22:00PM)

◇操作方式：超商事務機插入健保卡→輸入手機號碼→確認明細→列印小白單。

▲五倍券官網預訂，再到選擇的通路(超商、超市、藥妝)領取：

第一梯次：9/25-10/1預訂，10/08-10/21領取

第二梯次：10/25-10/31預訂，11/08-11/21領取

(領取時間為每日9:00AM-22:00PM)

◇操作方式：

有讀卡機：登入五倍券官網→選擇預訂與查詢→插入健保卡辨識身分→選擇領取通路門市→完成預訂。

沒有讀卡機：登入健保快易通APP→點選五倍券驗證→官網登入驗證。

更多詳細資訊請見【中時新聞網五倍券專區】

五倍券官網紙本券預約方式。(取自五倍券官網)

(時報資訊)