【時報-台北電】美股昨夜稍見回穩，加上美股期指今早走揚，大陸A股也緊跟腳步彈升，三大指數早盤悉數高開，其中，滬指報3541.93點，漲0.16%；深成指報14124.08點，漲0.32%；創指報3188.39點，漲0.42%。
盤面上，鋰電池族群開盤拉升，鳳凰光學漲停，天華超淨、富臨精工、川發龍蟒跟漲；航運概念股走高，海峽股份漲近4%，中遠海發、中遠海控、中遠海特跟漲；冰雪產業獲大單搶進，新元科技漲逾13%，奧瑞金、三夫戶外、萬科A跟漲；燃氣類股則呈現下挫，水發燃氣跌停，重慶燃氣、新天然氣、洪通燃氣跟跌。(編輯整理：李慧蘭)
(時報資訊)
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