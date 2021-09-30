【時報-台北電】美股昨夜稍見回穩，加上美股期指今早走揚，大陸A股也緊跟腳步彈升，三大指數早盤悉數高開，其中，滬指報3541.93點，漲0.16%；深成指報14124.08點，漲0.32%；創指報3188.39點，漲0.42%。

盤面上，鋰電池族群開盤拉升，鳳凰光學漲停，天華超淨、富臨精工、川發龍蟒跟漲；航運概念股走高，海峽股份漲近4%，中遠海發、中遠海控、中遠海特跟漲；冰雪產業獲大單搶進，新元科技漲逾13%，奧瑞金、三夫戶外、萬科A跟漲；燃氣類股則呈現下挫，水發燃氣跌停，重慶燃氣、新天然氣、洪通燃氣跟跌。(編輯整理：李慧蘭)

(時報資訊)

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主要市場指數

紐約道瓊
34390.72 +90.73(0.26%)
05:07
S&P500
4359.46 +6.83(0.16%)
05:07
Nasdaq
14512.44 -34.24(0.24%)
05:16
費半指數
3263.84 -50.55(1.53%)
05:16
日經225
29419.12 -125.17(0.42%)
10:06
南韓KOSPI
3063.93 +3.66(0.12%)
10:06
香港恆生
24389.82 -273.68(1.11%)
10:11
上證指數
3551.04 +14.74(0.42%)
10:11
深圳成指
14248.68 +169.66(1.21%)
10:11
英國FTSE
7108.16 +80.06(1.14%)
09/29
法國CAC
6560.80 +54.30(0.83%)
00:05
德國DAX
15365.27 +116.71(0.77%)
09/29

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