【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】隨著美國只剩下幾周時間能避免倒債危機，美國眾議院周三以219票對212票表決通過舉債上限凍結至2022年12月，但這項法案不太可能在參議院過關。

根據表決結果，民主黨有兩名眾議員跑票，與共和黨一起反對這項法案；而伊利諾州眾議員Adam Kinzinger是唯一支持民主黨這項法案的共和黨人。

該法案現在將送交參議院表決，但應該是無法過關。在民主共和兩黨各拿下50席的參議院，這項法案需要60票才能通過。共和黨人已經放話他們不會支持提高舉債上限，並呼籲民主黨透過只需50票的預算調解程序來推行這項法案。

但民主黨一直排斥採用共和黨建議的預算調解程序，因為擔心這個繁瑣的程序可能讓他們在參議院面臨一連串具有政治意圖的修正案。民主黨人主張這個程序太過耗時，無法避免政府倒債。

眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）周三再度重申她不打算動用這個選項。

美國財政部長葉倫（Janet Yellen）已經向國會表示，美國將在10月18日達到舉債上限，距離現在只剩下不到3周，如果未能在此之前暫停或提高債限，美國將面臨史上第一次的債務違約，可能引發金融危機和經濟衰退。

眾議院上周通過聯邦政府撥款法案，以避免政府關門，並在其中附加凍結舉債上限的措施。但參議院共和黨人在周一的表決擋下了這個法案。

(時報資訊)