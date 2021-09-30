澎湃新聞30日報導，空中巴士公司中國CEO徐崗表示，空中貨運市場在未來二三十年會有穩健強勁的增長，預測全球在未來20年大約需要約2000架貨機，中國一個市場就需要600架左右，大概要占到全球的1／4不到。空巴維持預測，國際以及正常航線的恢復至少要到2023年，甚至到2025年。當前，全球航空運輸量已出現顯著規模和增長趨勢，其中區域性和國內航空運輸量的恢復比較顯著。國際航空運輸量的恢復仍在進行，預計還需一段時間。盡管中國民航隨著疫情防疫進展呈現穩定增長的趨勢，但依然保持脆弱性。

徐崗在2021年第十三屆中國國際航空航太博覽會空巴記者會指出，截至8月底，空巴交付大陸87架飛機，其中A320系列80架、A350系列7架。從天津交付45架，從歐洲交付42架。占空巴全球交付量53％，恢復到了疫情前的水準。去年全年交付99架，占空巴全球交付量17.5％。

在全球單通道客機市場，空巴分額占54％，廣體客機市場分額占61％，貨機市場空巴占據2％。對此，徐崗表示空巴全系列貨機計畫大舉進軍，包括小型貨機A321P2F、A320P2F，中型貨機A330-200F、A330-300P2F、A330-220P2F，其中還包括生產的全新大型貨機A350F。

徐崗稱，貨運市場在未來二三十年會有穩健強勁的增長，預測全球在未來20年大約需要約2000架貨機，中國一個市場就需要600架左右，大概要占到全球的1／4不到。主要原因首先是疫情下國際航班減少了部分客機帶貨的能力，會帶來貨機需求量的提升。其次這些年電子商務方面的發展也帶動了整個貨運市場的蓬勃發展。

｢一旦貨運市場恢復到正常狀態，就會面臨貨機本身的排放是不是滿足新一代排放要求以及貨機在運輸成本上是否盈利的挑戰。」徐崗說，新一代A350F貨機，多3噸業載，多11％的容積，多300浬航程，但運營成本較上一代降低20％，且每架飛機每年減排1.4萬噸二氧化碳。

徐崗表示，空巴除了在窄體機和廣體機方面都有貨機的方案外，市場大部分是經過客改貨後的貨機，未來十年中國有充足的客改貨機源。此外，空巴A321的客改貨項目也已於去年從歐洲航空安全局（EASA）獲得補充型號合格證（STC），已具備技術可行性。現在全球對貨機的需求量在大幅上升，在貨機改裝和運營領域正尋求在華合作機會。

徐崗指出，針對A320、A321的客改貨是空巴打開貨運市場的一個切入點，但同時也感到全球市場對A350F這樣大型貨機的強勁需求。

徐崗透露，目前A350F大型貨機已經過董事會批准，成為正式上馬的專案，預計將在2025年投入全球市場。

徐崗談空巴直升機業務指出，中國民用直升機大概1000多架，其中空巴的直升機機隊規模達到約330架，占到大陸國內市場35％，客戶數量為89家。目前在大陸直升機在醫療救援、應急救援、海洋油氣、電力巡線等領域中，醫療救援領域占比最高為83％。

徐崗介紹，目前美國民用直升機保有量在1.2萬架左右，歐洲民用直升機保有量為8千至9千架，而對比中國的資料，與國際依然有很大的差距，但差距也代表著機遇。

徐崗說，要讓這種增長機會變成爆發，除了低空空域改革開放等政策因素外，大眾的消費習慣，飛機運營商的成熟度，包括了對機類的支援、維修、培訓、保障等構成的整套生態系統都是影響因素。因此未來的民用直升機的發展目標是很明確的，一定會有一個爆發增長點，尤其是政府支持、政府購買服務下的場景應用方面，但是這個過程還需要等待一段時間。另，雖然無人機可以替代部分直升機的一些功能，但目前整個空中作業的需求正急劇增長，在此環境下無人機和直升機都有較為明朗的市場增長機會。

此外，在A220方面落地中國的進展方面，徐崗表示，A220系列飛機適用於中國西部地區，以及用於連接東部二三線城市至西部地區。該機型既不屬於100座以下的支線飛機，也不同於150座以上傳統的幹線客機。｢這款飛機我們現在在中國已經開始了認證的過程，包括我們發動機製造商一直在跟中國民航當局在共同努力，為飛機取得適航作出努力。」

(時報資訊)