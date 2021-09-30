大陸國家統計局今(30)日公布9月製造業採購經理指數（PMI）為49.6％，低於上月0.5個百分點，降至臨界點以下，為19個月來首次跌入榮枯線以下，也是2020年3月以來的最低點，顯示大陸製造業景氣有所回落，經濟出現衰退。

大陸國家統計局高級統計師趙慶河表示，9月，受高耗能行業景氣水準較低等因素影響，製造業PMI降至臨界點以下，但從景氣面看，在調查的21個行業中，有12個高於臨界點，比上月增加2個，製造業多數行業較上月有所擴張。

從主要原材料購進價格指數看，全部調查行業均高於臨界點，企業採購成本普遍上升，其中石油煤炭及其他燃料加工等行業均位元於69.0％及以上高位區間，表明原材料採購價格漲幅較大。

界面新聞援引財信證券首席經濟學家伍超明分析，局部地區的新冠疫情反覆疊加汛情，影響到工業生產活動的正常開展。其次，大宗商品價格上漲，繼續擠壓中下游企業利潤，影響企業生產積極性。此外，近期大規模的限電對製造業造成了一定的負面影響。

9月中旬以來，大陸江蘇、浙江、廣東等20多個省相繼啟動有序用電，當地工業企業被要求「開三停四」、「開二停五」，東北地區甚至出現了限制居民用電的情況。

粵開證券研究院副院長、首席宏觀分析師羅志恒表示，除製造業本身外，需求走弱也在很大程度上對製造業產生負面作用。現在的情況是居民就業和收入預期都不穩定，這進一步影響到消費增長和需求，最終拖累了生產。

此外，羅志恒指出，政府對房地產市場的嚴格調控也會帶動製造業相關生產下降；海外經濟恢復放緩，疊加海運運力緊張和運費上漲，可能令中國出口增速從高位回落。

大陸國家統計局資料顯示，9月，生產指數和新訂單指數分別為49.5％和49.3％，比上月下降1.4和0.3個百分點，均為年內低點。其中，新訂單指數連續兩個月位於收縮區間，反映製造業生產活動和市場需求總體放緩。

(時報資訊)