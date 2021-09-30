【時報-台北電】根據中國外匯交易中心最新數據顯示，今日人民幣匯率中間價為6.4854元，較前一交易日貶值1.92分。

中國人民銀行授權中國外匯交易中心公布，2021年9月30日銀行間外匯市場人民幣匯率中間價為：1美元對人民幣6.4854元，1歐元對人民幣7.5247元，100日元對人民幣5.7929元，1港元對人民幣0.83306元，1英鎊對人民幣8.7103元，1澳大利亞元對人民幣4.6574元，1新西蘭元對人民幣4.4558元，1新加坡元對人民幣4.7632元，1瑞士法郎對人民幣6.9416元，1加拿大元對人民幣5.0852元，人民幣1元對0.64535馬來西亞林吉特，人民幣1元對11.2426俄羅斯盧布，人民幣1元對2.3414南非蘭特，人民幣1元對182.91韓元，人民幣1元對0.56632阿聯酋迪拉姆，人民幣1元對0.57832沙特里亞爾，人民幣1元對47.8579匈牙利福林，人民幣1元對0.61538波蘭茲羅提，人民幣1元對0.9883丹麥克朗，人民幣1元對1.3570瑞典克朗，人民幣1元對1.3518挪威克朗，人民幣1元對1.37590土耳其里拉，人民幣1元對3.1626墨西哥比索，人民幣1元對5.2325泰銖。(整理編輯：廖小蕎)

(時報資訊)

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