中央銀行總裁楊金龍赴立法院財政委員會業務報告認為，全球經濟強勁復甦，且通膨顯現升溫，美、歐等先進經濟體加速COVID-19疫苗施打，經濟活動陸續解封，在需求暢旺下帶動景氣復甦，IHS Markit預測全球經濟成長率由去年-3.4％，今年將升至5.6％，明年回降至4.5％，前景仍面臨下行風險。

楊金龍表示，由於經濟活動重啟帶動全球需求擴增，加以供應鏈瓶頸，運輸成本大增，推升國際商品價格，IHS Markit預測今年全球通膨率由去年2.2％升至3.6％，明年則回降至2.9％。且美歐央行寬鬆貨幣措施面臨縮減，美國聯準會（Fed）、歐洲央行（ECB）及日本央行（BoJ）持續維持政策利率於極低水準，及大規模資產購買計畫，但今年9月ECB宣布將放緩購債速度，Fed表示可能於11月放緩資產購買。

亞洲經濟體方面，大陸人行調降存款準備率因應經濟下行風險；南韓央行為因應通膨壓力升溫及家庭貸款快速成長，調升基準利率；其餘亞洲經濟體央行多維持政策利率不變。

楊金龍指出，觀察主要經濟體放寬防疫管制措施，並續推財政激勵措施，但在通膨升溫及變種病毒擴散下，全球股市高點震盪，美元指數先降後升；近期因市場預期Fed、ECB將縮減購債，美、德10年期公債殖利率自低點回升。

整體來看，今年全球經濟雖可望強勁成長，但前景仍面臨三大下行風險，一是疫苗接種不均，及變種病毒影響擴大；二是若干先進經濟體央行面臨寬鬆貨幣政策，逐步退場的壓力；三是氣候變遷帶來災害，與地緣政治衝突升溫。

(時報資訊)