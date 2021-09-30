中央銀行總裁楊金龍赴立法院財政委員會進行業務報告指出，國內今年經濟成長動能增強，全年經濟成長率預估為5.75％，明年仍將穩健成長，經濟成長率預估為3.45％，並且通膨展望溫和，續採行寬鬆貨幣政策，協助經濟穩健成長之所需，因此政策利率暫不做調整。

楊金龍表示，今年上半年出口及民間投資成長優於預期，經濟成長率升為8.34％，雖然下半年隨疫情趨緩下，民間消費動能回溫，出口及民間投資持續成長，但因基期較高，經濟成長率將低於上半年，預測為3.43％，使得全年為5.75％，創2011年以來的11年最高。展望明年全球經濟穩健成長，內外需將溫和成長，但因基期墊高，預測經濟成長率降為3.45％。

失業率部份，楊金龍認為，6月受國內疫情衝擊，失業率升至4.80％，為2011年以來同月最高，7月國內疫情趨緩而回降，8月減為4.24％。1至7月工業及服務業全體受僱員工平均薪資年增率2.75％，為近三年同期最高，其中經常性薪資年增率1.80％，高於上年同期。

再看CPI（消費者物價指數）年增率暫時居高，今年通膨仍溫和，明年通膨展望則是向下。楊金龍說明，國際原油等原物料行情上揚，且上年同期疫情衝擊，比較基期較低，CPI與核心CPI年增率分別升至5月的2.45％及1.55％後，隨原油價格漲勢趨緩，及比較基期偏低因素逐漸消退，已轉趨回降。但8月因天候因素影響蔬菜價格大漲，CPI年增率回升為2.36％，核心CPI年增率維持緩降趨勢1.33％。

受國際油價及天候等暫時性因素影響，央行預期第三季CPI年增率居高，核心CPI年增率可望維持緩步回降趨勢，即通膨展望溫和。楊金龍說，預估今年CPI及核心CPI年增率分別為1.70％及1.17％。且明年油價平穩，預測明年CPI及核心CPI年增率同降為0.92％。

楊金龍強調，考量當前國內通膨回升應屬短期現象，預期本年通膨仍屬溫和，明年通膨展望向下；全球景氣持續復甦，前景仍面臨諸多不確定性；國內疫情受控，內需服務業可望逐漸復甦，民間消費回穩，今年下半年及明年經濟續溫和成長。因此央行續採行寬鬆貨幣政策，協助經濟穩健成長，9月理事會議維持政策利率不變，持續當前寬鬆貨幣政策，支持國內經濟成長。

(時報資訊)