房市去年不畏疫情，買氣持續升溫，甚至出現炒房的過熱警訊，中央銀行總裁楊金龍在立法院財政委員會進行業務報告指出，為促進金融穩定及健全銀行業務，防範銀行信用資源過度流向不動產市場，去年12月8日及今年3月19日兩度調整選擇性信用管制措施，9月24日並再三度調整，未來更將適時滾動檢討並調整措施。

楊金龍表示，經過去年12月及今年3月二次調整選擇性信用管制措施後，金融機構辦理受限貸款均符合規定，且貸款成數顯著下降。且為強化選擇性信用管制措施成效，採行定期統計金融機構辦理不動產貸款情形、派員實地金檢，以及邀請銀行座談並籲請確實落實法規遵循及風險定價原則等其他配套措施。

楊金龍指出，為落實避免過多信用資源流向不動產市場，更有必要採取預防性措施，進一步控管相關授信風險，9月24日第三度調整選擇性信用管制措施，調整重點包括，一是新增規範自然人特定地區第二戶購屋貸款不得有寬限期。二是購地貸款成數上限由6.5成調降為6成。三是工業區閒置土地抵押貸款成數上限由5.5成調降為5成。

有關央行這次調整管制措施的考量因素，楊金龍說明，首先是銀行不動產貸款增幅仍大，為避免過多信用資源流向不動產市場，有必要採取降低不動產貸款風險之預防性措施。其次是規範自然人特定地區第二戶購屋貸款無寬限期，有助降低借款人過度運用財務槓桿，並強化銀行授信風險控管。

其三是購地貸款成數上限由6.5成降為6成（保留1成動工後撥款），有助強化銀行授信風險控管。其四是工業區閒置土地抵押貸款成數上限由5.5成降為5成，另除外條款的「一定期間」採一致性標準（1年），有助提升規定執行成效。

楊金龍強調，未來央行將密切關注房地產市場發展，以及金融機構不動產授信風險控管情形，並檢視規範措施的執行成效，適時滾動檢討調整管制措施，以健全銀行業務，並促進金融穩定。

(時報資訊)