新台幣對美元強勁升值，今年以來持續居最強亞幣地位，但中央銀行總裁楊金龍在立法院財政委員會業務報告指出，央行基於法定職責，上半年淨買匯87.3億美元調節匯市，維持匯市運作順暢，新台幣相對於主要貨幣匯率也更穩定。

楊金龍表示，央行今年上半年淨買匯87.3億美元，主因是1月國內匯市延續上年底美元超額供給現象，為避免匯市嚴重失序，進場做調節，買匯金額較大。但2月以來國內匯市供需大致均衡，央行為淨賣匯。觀察第二季出口強勁成長，帶動新台幣對美元匯率走升，隨後因美國聯準會（Fed）討論縮減購債而轉為區間整理。累計去年底至今年9月24日，新台幣對美元升值約2.8％，相對其他貨幣匯率穩定。

由於台灣為小型開放經濟體，貿易依存度高，且外匯市場屬淺碟型，維持新台幣匯率相對穩定有其必要性。楊金龍認為，長期以來新台幣對美元匯率波動度，小於新加坡幣、歐元、日圓及韓元等主要貨幣，反映央行採行管理浮動匯率制度的成效良好，有利廠商報價與營運，也有助國內金融穩定與經濟成長。

央行外幣流動性佳，楊金龍說明，今年8月底央行外匯存底為5,436億美元，較去年底增加137億美元，主要反映投資運用收益，及央行進場調節買匯，大於歐元等貨幣對美元貶值，以該等貨幣持有的外匯，折成美元減少的部分。

相對於外匯存底為央行對非居民的外幣債權，新台幣換匯交易的美元部位、外幣存放國內銀行業，及對本國銀行外幣拆款等，為屬央行對居民的外幣債權，今年8月底，該等餘額分別約為933億美元、427億美元與71億美元。楊金龍說，綜合來看，今年8月底央行對居民與非居民的外幣債權及黃金等合計的央行外幣流動性約6,960億美元。

(時報資訊)