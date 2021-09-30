【時報記者任珮云台北報導】美國聯準會主席鮑爾表示，通膨飆升的時間將比預期久，觸動市場敏感神經，導致美債殖利率急升，美元指數走高，美股三大指數震盪；外資在台股大賣超，台北股匯率周三呈現雙殺。第一金投信認為，按過去經驗，市場將分三階段反應縮減購債帶來的衝擊，擔心短期波動風險的投資人，可配置金融、能源、公用事業等景氣受惠股，而穩健積極型投資人，可留意創新科技類股或台股大跌加碼的機會。

第一金台灣工業菁英30ETF基金經理人曾萬勝指出，聯準會已在9月會議中，明確透露縮減購債的訊號，強化市場對今年內啟動縮減購債的預期，預料將在11、12月啟動，將每月1200億美元的購債額逐步降到零，時間持續2~3個季度，到明年中為止。

曾萬勝指出，參考前一次縮債經驗，市場將分三階段反應縮減購債帶來的衝擊。第一階段2013年5月22日~2013年8月因聯準會表示將縮減購債，導致市場預期政策利率將加速攀升，引發美債殖利率大幅上揚、新興市場資金外流及全球股市下跌，其中，美股標普500指數下跌1.35%，台股則下跌4.49%。

進入第二階段2013年9月~2013年12月，因市場因過度反應而超跌，加上景氣前景依然看好及市場仍維持較寬鬆的環境，使得全球股市呈現跌深反彈而大幅上漲。這個期間標普500指數上漲13.19%，而台股上漲7.35%。

到了真正實施縮減購債的第三階段2014年1月~2014年10月，市場反應已經淡化，股市隨著基本面溫和上漲，這個期間標普500指數上漲9.18%、台股上漲4.22%。

從市場反應觀察，此次縮債事件，目前處於第一階段後期，短期仍有高檔震盪的壓力。在經濟基本向持續向好下，接下來有機會進入第二階段的跌深反彈，研判目前股市重挫，只是殖利率飆升所致的暫時現象，投資人無須過度驚慌。操作布局上，看好金融、能源、公用事業等景氣受惠股，相對抗震；而本益比較高的科技類股、台股，震盪相對較大，不過，只要基本面不變，未來正向反應的機率仍高，投資人不妨留意大跌加碼的機會。

(時報資訊)