時報-亞洲貴重金屬現貨價(單位:美元/盎司)

項目 09/30

黃金 1729.00

白銀 21.56

白金 954.31

鈀金 1861.79

(王馨慧)(商品行情網)

(時報資訊)

#貴重金屬

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