【時報-台北電】美股昨夜在恒大風暴、通膨危機、美債上限等問題干擾下，四大指數漲跌參半，雖相較前一日回穩，但科技股仍疲弱；今早美股期指轉強走高，韓股也隨之彈升，惟日股開高後又翻黑。台股昨在國際股市空軍壓境、台積電帶頭下殺下，開盤沒多久即摜破萬七關，三大法人賣超432.77億元驚慌落跑，終場重挫325點，五日線、半年線盡失，退守16800關，今日在國際局勢渾沌之下，雖財長喊話基本面仍在、國安基金密切關注局勢，但三大期指開盤仍偏空，電子期開高、10月台指期開盤低為16803點，隨後大盤開高31.11點、為16886.57點。在電子權值大軍回穩，油電燃氣牽手航運類股強攻之下，大盤企穩高檔，拚回萬七關。

主要權值股表現上，台積電開平為580元、矽力-KY(6415)開高在4,250元、信驊(5274)開高為2,400元、大立光(3008)開平在2,170元後翻紅、富邦媒(8454)開高為1,630元、鴻海(2317)開平在105元、聯發科(2454)開平為913元、聯電(2303)開高在63.3元。

美股周三受恒大違約風暴、通膨危機、美債上限問題影響，四大指數漲跌參半，科技股再度走弱，收盤道指漲90.73點，或0.26%，收34,390.72點；那指跌34.24點，或0.24%，收14,512.44點；標普500指數漲6.83點，或0.16%，收4,359.46點；費半指數跌50.5點，或1.53%，收3,263.8點。個股方面，Dollar Tree暴漲16.49%、蘋果漲0.65%、波音漲3.18%、默克漲2.41%、英特爾跌0.94%、應用材料跌3.48%、美光跌2%；台積電ADR跌0.25%、日月光ADR下跌2.89%、聯電ADR下跌1.82%、中華電信ADR漲0.73%。

台股周三在國際股市殺聲隆隆之下，三大法人集體落跑，不僅外資擴大賣超355億元，自營商也再現賣超逾百億情況，衝擊台積電大跌逾2%，各大類股僅剩油電燃氣與化工收高撐局，終場大盤重挫325.98點、收16855.46點、成交值則放大至3234億元，櫃買市場跌6.49點、收204.10點、總成交值亦放大至749.15億元。籌碼面，外資賣超355.05億元，投信買超29.1963億元，自營商賣超106.9208億元，三大法人賣超432.77億元。

分析師指出，大陸能耗雙控、美國國債上限提僵局未解，造成電子股暴跌，短線上有再下探支撐的風險，暫看16,800點關卡能否守住，指標電子股晶圓代工三雄、載板三雄、高價股能否止穩，提振市場信心。而第四季變數增多，建議且戰且走，選股區間操作。(編輯整理：李慧蘭)

(時報資訊)

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