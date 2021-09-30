【時報-台北電】台北股市櫃買市場09:00，加權指數204.27點，漲0.17點；總計366家漲、92家跌、76家持平；委買898235張、委賣209935張；總成交值2.53億元。

(時報資訊)

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