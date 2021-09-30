【時報-台北電】台北股市集中市場09:00，加權指數16886.57點，漲31.11點；總計502家漲、158家跌、173家持平；委買4203374張、委賣1518215張；總成交值32.51億元。

(時報資訊)

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