時報-商情早報

1.美元強漲，打壓周三紐約期金收6個月低點。

2.LME：09/29期銅收9155.00美元/公噸，跌114.00美元。

3.NYMEX：11月輕質原油跌0.46美元，每桶為74.83美元。

4.西德州原油下跌0.38美元，每桶為75.06美元。

5.09/29BDI運費指數為5197.00。

6.09/29SICOM天然橡膠10月期貨RSS3上漲1.00美分。

7.NYCE：10月棉花漲3.03美分，每磅為103.94美分。

8.CBOT：10月黃豆粉漲0.80美元，每公噸為338.10美元。

9.09/29TRJ-CRB下跌1.44，為227.15。

10.4GbDDR3512Mx8(1600MHz)29日收盤均價2.62美元。

商情綜述:

1.貴金期貨-美元強漲，打壓周三紐約期金收6個月低點；因美元漲至1年高點，削弱黃金避險需求，以及增加持貨成本，進而打壓期金價格收低近1%，並收6個月低點，為連續2個交易日下跌，另外白銀跌逾4%，白金、鈀金皆跌逾1%；周三(9/29)收盤報價，12月黃金跌14.6美元，報每盎司1722.9美元，12月白銀跌0.98美元，10月白金跌14.9美元，12月鈀金跌23.9美元。(王馨慧整理)

2.LME基本金屬-需求前景堪憂，期銅連2跌；因全球最大金屬消費國中國，在遭遇電力供應限制危機下，影響製造業等下游產業對金屬的需求，導致供需前景勘慮，致倫敦(LME)周三(9/29)銅價在連續2個交易日下跌，連帶拖累其餘金屬價格走跌。終場周三指標期銅下跌114美元；期錫下跌353美元；期鎳下跌222美元；期鋅下跌25美元；期鋁下跌33美元；期鉛下跌29美元。(呂方維整理)

3.原油期貨-庫存量增，周三歐美原油期貨續跌0.6%；據美國能源資訊署(EIA)所公布的最新數據顯示，上周原油庫存意外增加460萬桶，為近8周以來首次上升；另外消息人士指出，石油輸出國組織(OPEC)與盟國組成的(OPEC+)，可能於下周會議堅持11月增產40萬桶/日的計畫，令終場油價微跌作收；美國NYMEX-11月輕質原油期貨下跌0.46美元，跌幅0.6%，報74.83美元/桶；倫敦ICE-11月布蘭特原油期貨下跌0.45美元，跌幅0.6%，報78.64美元/桶。(王聖為整理)

4.航運指數-出口量增加，周三BDI指數大漲近5%；受巴西及澳大利亞的鐵礦石出口量推動，令海岬型船運價大幅增加超過5700美元，突破74000美元大關。分析師補充，中國港口擁堵以及海運旺季將至，讓高運價態勢有望持續到2021年底，終場波羅的海乾散貨BDI指數續漲近5%；其中最新報價BDI指數上漲235點，收5197點，漲幅4.7%；BCI指數上漲696點，收9018點，漲幅8.4%；BPI指數上漲7點，收作4037點，漲幅0.2%；BSI指數上漲6點，收作3379點，漲幅0.2%。(王聖為整理)

5.橡膠期貨-獲利了結，周三日本天然橡膠期貨自3周高點回跌；市場重燃對中國經濟增長趨緩的擔憂，由於能耗雙控電力緊縮，以及恆大債務危機，引發獲利回吐，令大阪和上海期膠承壓轉跌，終止連4漲；大阪OSE交易所指標3期貨跌0.6%，報每公斤207.6日圓；新加坡SICOM-RSS3 10月期貨漲0.6%，報每公斤181.3美分，上海期貨交易所交易最活躍的1月期貨跌0.2%，收於每噸13815元人民幣。(鄧凱綺整理)

6.穀物期貨-周三芝加哥穀物期貨全收黑，其中玉米期貨上漲，從前一天的跌勢中反彈，因交易員在美國政府公佈重要季度庫存報告前調整頭寸，大豆和小麥期貨也上漲，不過受到美元大幅走強的壓力，漲幅受限，終場11月大豆漲6.75美分，報1283.75美分， 12月玉米漲6.5美分，報539美分，12月小麥漲3.75美分，報710.25美分。(倪淑茹整理)

7.棉花期貨-需求前景強勁，周三紐約棉花期貨續刷10年新高紀錄；由於美德克薩斯州主要產棉區遭逢大雨，投資人擔憂將對農作物造成打擊，加上中國市場需求前景看好，激勵買盤持續進場，棉價盤中漲4%並觸動漲停，終場收逾10年來高價，美國紐約棉花交易所(NYCE/ICE) 10月棉花期貨漲3%，報每磅103.94美分，12月棉花期貨漲2%，收盤每磅101.94美分。(鄧凱綺整理)

8.記憶體現貨-周三記憶體現貨市場報價持續走跌，買家問價動作斷斷續續，僅在指定顆粒有些許詢單動作，賣價普遍偏低，市場多持觀望態度，部份規格報價下跌，最新報價為DDR4 8Gb 512Mx16/2400MHz下跌0.03%，報3.917美元；DDR4 4Gb 512Mx8/2400MHz下跌0.11%，報2.606美元；快閃記憶體部份，整體成交量受限，需求有所減少，顆粒價格緩慢下滑，市場報價部份下跌，最新報價64Gb MLC下跌0.56%，報價為2.475美元；32Gb MLC持平，報價為2.052美元。(呂方維整理)(商品行情網)

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