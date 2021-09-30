【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】美國公債殖利率漲勢暫歇，周三道瓊指數和標普500指數在前一日重挫之後止血回神，但聯準會主席鮑爾發表有關通膨的談話，以及國會在凍結舉債上限的角力攻防使美股漲幅受抑。

周三收盤，道瓊工業指數漲90.73點或0.26%，為34,390.72點。標普500指數漲6.83點或0.16%，為4,359.46點。那斯達克指數跌34.24點或0.24%，為14,512.44點。

受美國公債殖利率飆升影響，前一日以科技股為主的那斯達克指數重挫近3%，創下3月以來單日最大跌幅。

美國10年期公債殖利率在周三早盤跌破1.5%，但午後最高升至1.56%，仍低於周二觸及的近期高峰1.567%。

三大指數本月料將收黑，標普500指數連漲7個月的升勢可能畫下句點。

隨著本周五避免政府關門的最後期限逼近，國會仍在資金問題上爭論不休，由於這項聯邦政府撥款法案附加凍結舉債上限的條款，因此市場越來越擔心美國可能出現史上首次的債務違約。

鮑爾在歐洲央行舉辦的活動上表示，對供應鏈問題持續存在感到擔憂，這可能使通膨高漲持續的時間超乎原先預期。

Wealthspire Advisors資深副總裁Oliver Pursche表示說，這幾周來都是相同的題材。投資人擔心的有三件事：聯準會最終將縮減購債規模、持久不降的通膨，以及國會正設法解決的債務上限問題。

市場劇烈動盪，投資人轉進避風港，防禦型股票表現亮眼。

標普500指數11大類股漲多跌少，原材料股跌0.39%，跌幅最大；公用事業股收漲1.3%，表現最佳。

雖然天然氣價格大幅回落，但能源股終場守住平盤。

科技巨頭漲跌互見，蘋果漲0.6%，網飛漲2.6%，但亞馬遜和 Alphabet收黑。

美光本季展望意外疲弱，股價下跌2%，拖累半導體股持續走跌，輝達（Nvidia）跌0.88%，超微（Advanced Micro Devices）跌1.15%。費城半導體指數收跌1.53%。

中國航空監管機構進行的737 MAX試飛成功，波音股價收漲3.2%，給道瓊指數帶來最大的提振。

折扣零售商Dollar Tree的庫藏股計畫大幅提高10.5億美元，達到25億美元，股價應聲飆漲16.5%。

獲花旗將股票評級從「中性」調升為「買進」，美國藥廠禮來（Eli Lilly & Co）上漲4%。

(時報資訊)