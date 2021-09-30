【時報-台北電】由iPhone 4引爆的智慧型手機熱潮，成長周期至今迎來黃金十年，借鏡此發展模式，電動車將取代智慧型手機，成為下一個黃金十年投資主軸，隨特斯拉Model 3在熱銷，市場預期全球電動車產量將從2020年200萬台，飆升六倍至2025年1,300萬台，2021年更將為電動車產業高速成長起始年，背後龐大供應鏈商機更是百年難得一見。

日盛全球智能車基金研究團隊指出，全球超過20個國家訂定汽車電氣化或燃油車禁售令，目標時程落在2025～2050年間，以歐洲國家最為積極。歐盟7月14日時宣布，擬推動對抗氣候變遷的大規模計畫，其中包括2035年起禁止銷售新汽油車、柴油車和油電混合動力車，登高一呼禁售燃油車，各國齊力跟進。

台新中國政策趨勢基金經理人高依暄認為，大陸十四五規劃強調電動車產業重要性，「中國車聯網白皮書」預測，2025年大陸智能車市場規模躍增至2025年9,600億元，五年增幅達近五倍。國際能源署更預估，2030年大陸品牌電動車全球市占率將可能達到57％，呈現壓倒性優勢，布局電動車產業以電池或儲能相關概念股優先切入。

合庫AI電動車及車聯網創新基金經理人張仲平指出，各國政府積極推動電動車，高盛證券預估2030年全球電動車銷售量提升至3,200萬輛，2040年提升至7,400萬輛，美銀也上修全球涵蓋純電動車和油電混合車電動車滲透率展望，預估2025年滲透率將達23％、2030年提升至40％、2040年達67％，成長力道不容小覷。

日盛全球智能車基金研究團隊指出，大陸「新能源汽車產業發展規劃（2021～2035年）」，明確擘畫出未來電動車產業藍圖，三大電動車造車新勢力，已在過去數年四處攻城略地，預期在十四五規劃扶持下，將可充分享受大陸新能源政策帶來的高速成長。(新聞來源：工商時報─記者呂清郎／台北報導)

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