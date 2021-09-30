【時報-台北電】經統計，前個交易日(20210929)
1.外資連續賣超五日以上的股票：
中租-KY(5871) 中鋼(2002) 晟德(4123) 微星(2377) 凌陽(2401)
頎邦(6147) 合晶(6182) 群聯(8299) 正隆(1904) 東洋(4105)
環球晶(6488) 欣興(3037) 萬潤(6187) 長科*(6548)
2.連續賣超四日的股票：
寶成(9904) 新普(6121) 鈊象(3293) 技嘉(2376) 矽格(6257)
大成鋼(2027) 台燿(6274) 福華(8085) 晶技(3042) 合一(4743)
3.連續賣超三日的股票：
鴻海(2317) 聯電(2303) 大國鋼(8415) 兆豐金(2886) 國票金(2889)
精華(1565) 旺宏(2337) 聯強(2347) 美時(1795) 長榮(2603)
陽明(2609) 新興(2605) 萬海(2615) 慧洋-KY(2637) 中美晶(5483)
原相(3227) 揚智(3041) 南茂(8150) 華邦電(2344) 菱生(2369)
欣銓(3264) 精材(3374) 定穎(6251) 光罩(2338) 宣德(5457)
良維(6290) 台達電(2308) 僑威(3078) 元太(8069) 光磊(2340)
久元(6261) 信昌電(6173) 力致(3483) 台半(5425) 聚和(6509)
4.連續賣超二日的股票：
正新(2105) 台積電(2330) 華碩(2357) 中華電(2412) 富邦金(2881)
元大金(2885) 工信(5521) 台灣高鐵(2633) 誠美材(4960) 曜越(3540)
中天(4128) 亞電(4939) 達方(8163) 第一銅(2009) 聯詠(3034)
開發金(2883) 華南金(2880) 第一金(2892) 彰銀(2801) 新鉅科(3630)
新光金(2888) 玉山金(2884) 宏遠證(6015) 緯創(3231) 神基(3005)
大同(2371) 豐泰(9910) 華新(1605) 聯成(1313) 集盛(1455)
中石化(1314) 宏遠(1460) 力鵬(1447) 力麗(1444) 榮運(2607)
華榮(1608) 台船(2208) 益航(2601) 勤美(1532) 元晶(6443)
智邦(2345) 瑞昱(2379) 威剛(3260) 穩懋(3105) 華紙(1905)
永豐餘(1907) 矽統(2363) 益登(3048) 立凱-KY(5227) 映泰(2399)
擎亞(8096) 浩鼎(4174) 松瑞藥(4167) 敬鵬(2355) 富喬(1815)
霖宏(5464) 健鼎(3044) 律勝(3354) 凱崴(5498) 華通(2313)
飛宏(2457) 一詮(2486) 均豪(5443) 和鑫(3049) 國碩(2406)
先進光(3362) 立隆電(2472) 華容(5328) 雷科(6207) 佳邦(6284)
致振(3466) 希華(2484) 加高(8182) 普誠(6129) 加百裕(3323)
系統電(5309) 十銓(4967) 太景*-KY(4157) 廣穎(4973) 長興(1717)
安集(6477) 天鈺(4961)
5.轉買為賣的股票：
國泰金(2882) 中信金(2891) 上海商銀(5876) 東捷(8064) 佳世達(2352)
宏達電(2498) 大江(8436) 正德(2641) 上曜(1316) 台達化(1309)
中美實(4702) 福邦證(6026) 創惟(6104) 合庫金(5880) 三商壽(2867)
台中銀(2812) 康和證(6016) 日盛金(5820) 長華*(8070) 廣達(2382)
英業達(2356) 神達(3706) 精英(2331) 聯發科(2454) 台化(1326)
福懋(1434) 台聚(1304) 國喬(1312) 亞聚(1308) 遠東新(1402)
華航(2610) 東和鋼鐵(2006) 景碩(3189) 太極(4934) 智原(3035)
新唐(4919) 世界(5347) 昇達科(3491) 力旺(3529) 泰博(4736)
千附(8383) 金像電(2368) 聯茂(6213) 德宏(5475) 萬泰科(6190)
濱川(1569) 英濟(3294) 瑞儀(6176) 廣運(6125) 廣明(6188)
立敦(6175) 越峰(8121) 安碁(6174) 昇銳(3128) 遠雄港(5607)
富旺(6219) 禾瑞亞(3556) 宅配通(2642)
6.賣超前20名：
金融股：
兆豐金(2886) 新光金(2888) 元大金(2885) 開發金(2883) 國泰金(2882)
富邦金(2881) 華南金(2880)
電子股：
聯電(2303) 台積電(2330) 鴻海(2317) 日月光投控(3711) 元太(8069)
頎邦(6147) 京元電子(2449)
傳產股：
中鋼(2002) 長榮(2603) 陽明(2609) 聯成(1313) 華新(1605)
台聚(1304)
(時報資訊)