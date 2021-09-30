【時報-台北電】經統計，前個交易日(20210929)
1.外資連續買超五日以上的股票：
南亞(1303) 華星光(4979) 金居(8358) 遠傳(4904) 長榮航(2618)
南亞科(2408) 中光電(5371) 奇鋐(3017)
2.連續買超四日的股票：
友達(2409) 台揚(2314) 新纖(1409) 新美齊(2442)
3.連續買超三日的股票：
潤泰全(2915) 建錩(5014) 華夏(1305) 和桐(1714) 台肥(1722)
南港(2101) 台橡(2103) 精成科(6191) 威健(3033) 和益(1709)
4.連續買超二日的股票：
台塑化(6505) 隆大(5519) 王道銀行(2897) 神盾(6462) 中興電(1513)
裕隆(2201) 台驊投控(2636) 基泰(2538) 力麒(5512) 茂迪(6244)
正文(4906) 同欣電(6271) 中探針(6217) 鴻準(2354) 台嘉碩(3221)
晶焱(6411) 家登(3680) 達爾膚(6523)
5.轉賣為買的股票：
網家(8044) 晶宏(3141) 明基材(8215) 群創(3481) 統振(6170)
永捷(4714) 光頡(3624) 新光鋼(2031) 漢磊(3707) 富強鑫(6603)
建漢(3062) 彩晶(6116) 永豐金(2890) 仁寶(2324) 金寶(2312)
同致(3552) 台塑(1301) 炎洲(4306) 台勝科(3532) 南紡(1440)
永光(1711) 四維航(5608) 彰源(2030) 中鴻(2014) 燁輝(2023)
聚亨(2022) 官田鋼(2017) 方土昶(6265) 國產(2504) 矽創(8016)
晶豪科(3006) 榮剛(5009) 台玻(1802) 榮成(1909) 台光電(2383)
中裕(4147) 譜瑞-KY(4966) 台通(8011) 富鼎(8261) 美而快(5321)
台郡(6269) 精星(8183) 信音(6126) 臺龍(6246) 耀勝(3207)
宏齊(6168) 光鼎(6226) 光洋科(1785) 奇力新(2456) 華新科(2492)
雙鴻(3324) 朋程(8255) 台康生技(6589) 春源(2010) 驊訊(6237)
海光(2038) 燁興(2007) 中鋼構(2013)
6.買超前20名：
電子股：
群創(3481) 友達(2409) 南亞科(2408) 彩晶(6116) 威健(3033)
精成科(6191) 仁寶(2324) 奇鋐(3017) 矽創(8016)
傳產股：
華夏(1305) 長榮航(2618) 燁輝(2023) 台塑化(6505) 新纖(1409)
永光(1711) 台肥(1722) 台玻(1802) 南紡(1440) 台塑(1301)
東森(2614)
(時報資訊)