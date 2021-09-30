【時報-記者倪淑茹台北報導】全球商品指數(TRJ-CRB)09/29收227.15，下跌1.44。 (商品行情網)

(時報資訊)

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重要商品行情

（更新：2021/09/30）
紐約近月RBOB汽油
2.2293 +0.03
紐約近月天然氣
5.477 -0.36
紐約近月黃金
1722.9 -14.60
日本近月RSS3橡膠
193.90 -0.30
倫敦三個月期銅
9155.00 -114.00
芝加哥近月黃豆
1283.75 +6.75
芝加哥近月玉米
539 +6.50
紐約近月棉花
103.94 +3.03
倫敦三個月期鎳
18342.00 -222.00
倫敦近月布蘭特
78.64 -0.45
紐約近月輕質原油
74.83 -0.46
BDI綜合指數
5197 +235.00

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